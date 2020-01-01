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Евробаскет-2021: Женская сборная Украины разгромила Португалию в отборе

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Украинки контролировали игру на протяжении всего матча.
Алина Ягупова
Алина Ягупова
FIBA

Женская сборная Украины разгромила Португалию (87:58) в матче группового раунда отбора на Евробаскет-2021.

На большой перерыв украинки ушли с преимуществом в пять очков, но затем ударно провели заключительные две четверти.

Самой результативной в составе украинок стала Кристина Мацко, которая набрала 29 очков.

Португалия - Украина 58:87 (16:21, 12:12, 17:30, 13:24)

Португалия: Родригес (2), Э. Феррейра (3), Виана, Соэйру (7), Алвеш, Филипе (2), Л. Феррейра (10), Л. да Силва, Умабану, Кошта, М. Гонсалвеш (4), Мария Жоао Корреа (18), Костуркова (8), М. Карвалью, Мартинш, С. Силва (4), Карвалейра.

Украина: Горобец, Дубровина (10), Дацко, Сивакова, Шматова (2), Ягупова (17), Митина, Мацко (29), Уро-Ниле (7), Науменко (10), Любинец, Молова, Яцковец (12).

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу
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