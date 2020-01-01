Чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2022 год

Континентальное первенство отложили из-за Олимпиады.

Международная федерация баскетбола объявила о решении перенести чемпионат Европы среди мужчин с 2021 на 2022 год. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что это связано с переносом Олимпийских игр на следующий год.

Таким образом, чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года, в те же дни состоятся матчи Кубка Америки. Олимпийский отбор запланирован на период с 22 июня по 4 июля 2021 года, а квалификация на чемпионат мира - на август 2022.

Женское первенство Европы по баскетболу пройдет с 17 по 27 июня 2021 года.