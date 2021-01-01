Сборная Украины потерпела поражение от Венгрии в квалификации на Евробаскет-2021

Подопечные Багатскиса уступили во втором матче квалификации.

Сборная Украины проиграла Венгрии в домашнем матче в рамках отбора на Евробаскет-2021.

Если после первой четверти наша команда выигрывала четыре пункта, то к большому перерыву преимущество подопечных Багатскиса равнялось лишь двум очкам, а перед решающей части - к одному.

В последние десять минут ни одна из команд так и не смогла уйти в отрыв. На последних секундах матча, благодаря быстрой атаке венгры смогли набрать еще два пункта.

У сборной Украины оставались две десятых секунды на спасение поединка, и этого оказалось недостаточным.

Украина - Венгрия - 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15).

Украина: Лукашов (4 + 7 передач), Близнюк (8 + 6 подборов), Крутоус, Павлов (3), Пустовой (10) - старт; Пустозвонов (2), Липовый (2 + 6 подборов), Бобров (12 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Петров, Зотов (5), Герун (12)

Венгрия: Войвода (11 + 4 передачи), Бенке (9), Варади (9), Р. Аллен (10 + 2 блок-шота), Келлер (11 + 5 подборов + 2 блок-шота) - старт; Сабо, Тот, Ференц (7), Хорти (4), Перль (5 + 5 подборов)

В другом матче группы F сборная Словении одержала победу над Австрией 85:78.

Таким образом, Венгрия сенсационно вышла в лидеры квартета, а в активе Украины и Словении по одной победе.

В третьем туре наша команда встретится со Словенией на выезде.

Напомним, в первом матче Украина обыграла Австрию.