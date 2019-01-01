Сборная Украины стартовала с победы в квалификации на Евробаскет-2021

Наши баскетболисты одержали победу над командой Австрии.

Мужская сборная Украины по баскетболу обыграла Австрию на старте квалификации на Евробаскет-2021. Подопечные Айнарса Багатскиса владели преимуществом на протяжении всего поединка.

Австрия - Украина - 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Австрия: Шрайнер (6), Вуйошевич (14 + 4 передачи), Ламешич (2), Мурати (2), Клепейш (13), Хофгартнер, Трмаль (13), Гуттл, Огунсипе (6), Дувье (9 + 5 фолов), Ланеггер (8), Новас-Матео.

Украина: Пустозвонов (12), Лукашов (7 + 8 передач), Крутоус (7), Липовый (16 + 5 подборов), Бобров (11), Павлов, Петров (2), Пустовый (7 + 5 фолов), Марченко, Близнюк (11 + 7 подборов), Зотов (2), Герун (13).

В следующем матче Украина встретится с Венгрией. Матч состоится 23 февраля в Запорожье.