Переключиться на мобильную версию

Сборная Украины стартовала с победы в квалификации на Евробаскет-2021

Комментариев: 0
Наши баскетболисты одержали победу над командой Австрии.
Сборная Украины по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу
fbu.ua

Мужская сборная Украины по баскетболу обыграла Австрию на старте квалификации на Евробаскет-2021. Подопечные Айнарса Багатскиса владели преимуществом на протяжении всего поединка.

Австрия - Украина - 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Австрия: Шрайнер (6), Вуйошевич (14 + 4 передачи), Ламешич (2), Мурати (2), Клепейш (13), Хофгартнер, Трмаль (13), Гуттл, Огунсипе (6), Дувье (9 + 5 фолов), Ланеггер (8), Новас-Матео.

Украина: Пустозвонов (12), Лукашов (7 + 8 передач), Крутоус (7), Липовый (16 + 5 подборов), Бобров (11), Павлов, Петров (2), Пустовый (7 + 5 фолов), Марченко, Близнюк (11 + 7 подборов), Зотов (2), Герун (13).

В следующем матче Украина встретится с Венгрией. Матч состоится 23 февраля в Запорожье.

Поделись:
Теги: мужская сборная Украины по баскетболу, Евробаскет
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь