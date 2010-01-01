Украинские баскетболистки добыли первую победу в отборе на Евробаскет-2021

Сборная Украины провела второй поединок в отборе на Евробаскет-2021.

Женская национальная сборная Украины обыграла в Харькове Португалию 72:60 в матче второго тура квалификации чемпионата Европы.

Украинки уверенно выиграли первую четверть 21:9, а на большой перерыв команды ушли с преимуществом Украины в 18 очков. Третья десятиминутка осталась за Португалией, которой удалось сократить отставание до 9 очков, но еще один рывок в заключительной четверти принес победу украинкам.

Украина — Португалия — 72:60 (21:9, 25:19, 9:18, 17:14)

Украина: Алина Ягупова (29 + 7 подборов + 5 передач), Вита Горобец (9 + 9 подборов), Владислава Волошина, Кристина Филевич (5 + 6 подборов), Вероника Любинец, Виктория Кондусь (2), Ольга Сивакова (10), Юлия Мусиенко, Елизавета Митина, Людмила Науменко (6 + 13 подборов + 5 передач), Ольга Яцковец (5 + 6 подборов), Мириам Уро-Ниле (6).

Напомним, украинская команда в стартовой игре квалификации на ЧЕ уступила на выезде Бельгии (66:83). После двух матчей наша сборная набрала три очка и вышла на второе место в группе. В следующем туре через год - 12 ноября 2020 года - Украина сыграет дома с Финляндией.