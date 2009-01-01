Испания выиграла чемпионат мира, обыграв Аргентину

Сборная Испании одержала уверенную победу.

Испания обыграла сборную Аргентины в финальном поединке чемпионата мира по баскетболу, проводимом в Китае.

Победа в финале стала для испанцев второй в истории команды, впервые они становились чемпионами в 2006 году.

ЧМ-2019, финал

Аргентина - Испания - 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Аргентина: Лапровиттола - 17, Дек - 24, Кампаццо - 11, Бруссино - 8, Скола - 8, Редиво - 3, Вилдоза - 2, Делия - 2

Испания: Рубио - 20, Фернандес - 11, Льюль - 15, В. Энангомес - 11, Х. Эрнангомес - 11, М. Газоль - 14, Ориола - 6, Рибас - 5, Клавер - 2.