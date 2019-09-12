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Сборная США установила антирекорд

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Сборная США по баскетболу продолжает проигрывать.
Сборная США
Сборная США
Getty Images

Сборная США потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира по баскетболу. 

В полуфинале утешительного раунда Чемпионата Мира по баскетболу сборная США встречалась против сборной Сербии. Встреча завершилась со счетом 94:89 в пользу сербских баскетболистов.

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Первая четверть завершилась с разгромной разницей в пользу сборной Сербии 32:7.Стоит отметить, что это второй случай в истории ЧМ, когда американцы не смогли добраться до отметки в 10 очков в одной четверти. На турнире в 2010 году они набрали 9 очков в четвертой четверти матча со сборной Бразилии. 

Сербия - США  94:89 (32:7,12:33,27:28,23:21)

Сербия: Богданович (28), Лючич (15), Мичич (10), Йокич (9), Йович (9), Бьелица (8), Марьянович (8), Милутинов (7).

США: Барнс (22), Уокер (18), Миддлтон (16), Тернер (10), Митчелл (9), Браун (4), Харрис (4), Пламли (2), Лопес (2), Уайт (2). 

Сборная США потерпела второе поражение подряд. В четвертьфинале чемпионата мира ее остановила Франция, которая прервала 58-матчевую победную серию американцев продолжительностью в 13 лет.

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Теги: США, Сербия, баскетбол
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Комментариев (1)
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Антибес    12.09.2019, 18:47
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Антибес
Зато"дрим-тим"!Гыгыгыгы гы!!!!!
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