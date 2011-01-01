Сборная США проиграла первый раз за 13 лет

Американцы покинули чемпионат мира по баскетболу после четвертьфинальной стадии.

Сборная США сенсационно уступила команде Франции в рамках четвертьфинального матча чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае.

Чемпионат мира по баскетболу, 1/4 финала

США – Франция 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26).

США: Митчелл (29), Уокер (10), Харрис (5), Барнс (4), Тернер (2) – старт; Смарт (11), Браун (9), Миддлтон (5), Уайт (4), Лопес (0), Пламли (0).

Франция: Фурнье (22), Гобер (21 + 16 подборов), Ниликина (11), Батюм (6), Мбайе (2) – старт; Де Коло (18), Альбиси (5), Лессор (3), Тупан (1), Лабери (0).

Таким образом, американцы сложили полномочия чемпионов мира. Отметим, что последний раз американская сборная терпела поражение в матче топ-турнира в полуфинале ЧМ-2006, когда Греции со счетом 95:101.

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