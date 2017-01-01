ЧМ по баскетболу-2019: Китай уступил Польше, Аргентина обыграла Нигерию

В Китае проходит чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд.

С 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае пройдет чемпионат мира по баскетболу. Впервые в истории мировое первенство пройдет с участием 32 сборных (на прошлых чемпионатах мира их было 24).

Увы, это расширение не помогло Украине пробиться на мировое первенство, поэтому наши баскетболисты будут наблюдать за играми чемпионата мира 2019 по баскетболу в качестве зрителей.

На групповом этапе команды сыграют в группах в один круг. Две лучшие команды из каждой группы перейдут к следующему этапу, на котором 16 команд сразятся в четырех группах за выход в четвертьфинал. Другие команды будут бороться за места с 17-го по 32-е.

По результатам чемпионата определятся 7 участников Олимпийских игр 2020 и 16 участников олимпийского квалификационного турнира.

Вашему вниманию расписание матчей группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019:

Группа А

31 августа

11:00. Польша – Венесуэла 80:68 (22:24, 22:12, 16:15, 20:18)

15:00. Кот-д’Ивуар – Китай 55:70 (16:14, 13:15, 12:22, 14:19)

2 сентября

11:00. Венесуэла – Кот-д’Ивуар 87:71 (26:17, 23:15, 24:24, 14:15)

15:00. Китай – Польша 76:79 OT (25:15, 10:24, 19:18, 18:15, 4:7)

4 сентября

11:00. Кот-д’Ивуар – Польша

15:00. Венесуэла – Китай

Группа В

31 августа

11:30. Россия – Нигерия 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19)

15:30. Аргентина – Корея 95:69 (22:11, 21:17, 28:16, 24:25)

2 сентября

11:30. Нигерия – Аргентина 81:94 (17:28, 26:15, 18:29, 20:22)

15:30. Корея – Россия 73:87 (18:27, 19:13, 12:23, 24:24)

4 сентября

11:30. Корея – Нигерия

15:30. Россия – Аргентина

Группа С

31 августа

11:30. Иран – Пуэрто-Рико 81:83 (30:16, 19:15, 16:20, 16:32)

15:30. Испания – Тунис 101:62 (16:17, 26:22, 30:8, 29:15)

2 сентября

11:30. Тунис – Иран 79:67 (29:19, 15:16, 15:13, 20:19)

15:30. Пуэрто-Рико – Испания 63:73 (21:17, 14:19, 10:21, 18:16)

4 сентября

11:30. Пуэрто-Рико – Тунис

15:30. Испания – Иран

Группа D

31 августа

10:30. Ангола – Сербия 59:105 (20:29, 12:21, 15:28, 12:27)

14:30. Филиппины – Италия 62:108 (8:37, 16:25, 15:23, 23:23)

2 сентября

10:30. Италия – Ангола 92:61 (25:11, 19:10, 26:21, 22:19)

14:30. Сербия – Филиппины 126:67 (28:13, 34:22, 37:13, 27:19)

4 сентября

10:30. Ангола – Филиппины

14:30. Италия – Сербия

Группа Е

1 сентября

11:30. Турция – Япония 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18)

15:30. Чехия – США 67:88 (14:17, 15:26, 19:23, 19:22)

3 сентября

11:30. Япония – Чехия

15:30. США – Турция

5 сентября

11:30. Турция – Чехия

15:30. США – Япония

Группа F

1 сентября

11:00. Новая Зеландия – Бразилия 94:102 (20:21. 30:29, 12:28, 32:24)

15:00. Греция – Черногория 85:60 (17:9, 25:7, 21:22, 22:22)

3 сентября

11:00. Черногория – Новая Зеландия

15:00. Бразилия – Греция

5 сентября

11:00. Бразилия – Черногория

15:00. Греция – Новая Зеландия

Группа G

1 сентября

11:30. Доминиканская Республика – Иордания 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23)

15:30. Франция – Германия 78:74 (16:4, 20:16, 23:30, 19:24)

3 сентября

11:30. Германия – Доминиканская Республика

15:30. Иордания – Франция

5 сентября

11:30. Германия – Иордания

15:30. Доминиканская Республика – Франция

Группа Н

1 сентября

10:30. Канада – Австралия 92:108 (20:29, 20:23, 37:24, 15:32)

14:30. Сенегал – Литва 47:101 (10:27, 1:21, 12:29, 14:24)

3 сентября

10:30. Австралия – Сенегал

14:30. Литва – Канада

5 сентября

10:30. Канада – Сенегал

14:30. Литва – Австралия