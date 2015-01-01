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ФБУ натурализует американского баскетболиста, который никогда не играл в Украине

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В прошлом сезоне американец стал MVP чемпионата Израиля.
Кори Уолден (справа)
Кори Уолден (справа)
kkpartizan.rs

Состав сборной Украины по баскетболу пополнит американский баскетболист Кори Уолден, который недавно стал игроком сербского Партизана.

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Как сообщает Basket-planet, федерация баскетбола Украины одобрила кандидатуру 188-сантиметрового защитника, которую представил на рассмотрение главный тренер национальной сборной Айнарс Багатскис.

В ближайшее время ФБУ натурализует американца и сделает его игроком национальной сборной.

Уолден - выпускник университета Восточный Кентукки. В Европе американец успел поиграть за бельгийский Остенде, с которым в 2017 году выиграл чемпионат страны, а также провел два года в израильском Хапоэле из Холона. В прошлом сезоне американец стал MVP чемпионата Израиля, а в 2018-м году выиграл Кубок Израиля.

Кори Уолден станет четвертым натурализованным американцем в истории сборной Украины по баскетболу после Стивена Бертта, Пуха Джетера и Джерома Рэндла.

Ранее сообщалось, что американского баскетболиста приговорили к тюремного заключению.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу, натурализация
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