Багатскис: Меня радует, что команда играет качественно

Латвийский специалист провел первые тренировочные сборы с командой.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился своими впечатлениями от первого тренировочного сбора с командой, а также двух товарищеских матчах со сборной Беларуси.

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“В этих поединках мы дали шанс всем игрокам, которые были с нами, потому что это важно как для них, так и для нас. Меня порадовало, что уже в первой игре мы играли в довольно качественный баскетбол и одержали уверенную победу.

Формат игры был немного необычным, но сути это не меняет. Сборная Беларуси готовится к официальным матчам предварительной квалификации Евробаскета-2021 и играла с нами в оптимальном составе и боевой готовности.

Во втором матче мы уже дали кому-то больше времени кому-то меньше, ведь короткие сборы были причиной того, что не все игроки были готовы, они находились в разных кондициях.

Ковалев и Тертишник, которые в первой игре были нашим Х-фактором, сыграли меньше. Зато больше играл Мишула, мне понравилось, как он взял на себя лидерскую роль, именно в то время, когда команде это было необходимо. В то время, когда мы стали играть качественно и без потерь мы также догнали и соперника и чуть не вырвали победу.

Возможно, для ребят сборная Беларуси не является серьезным раздражителем, но заверю вас, это команда с опытом, которая знает как играть в баскетбол“, - приводит слова Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч под руководством нового тренера.