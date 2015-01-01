Михайлюк: В Детройте нечего делать, буду фокусироваться на баскетболе

Святослав Михайлюк рассказал об отличиях Лос-Анджелеса и Детройта.

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, выступающий за Детройт Пистонс, рассказал, что Детройт скучный город, поэтому все свободное время украинец сможет посвящать баскетболу.

"Буду начинать свой второй сезон в Детройте. У меня будет больше возможностей показать себя. Многие игроки и я живем между Детройтом и тренировочным комплексом - 20 минут до Детройта и 20 минут до комплекса. Детройт больше похож на Киев. По погоде и по структуре города.

От Лос-Анджелеса Детройт сильно отличается. В Лос-Анджелесе океан и погода хорошая. В Детройте реально нечего делать, но будем, наверное, больше фокусироваться на баскетболе.", - сказал Михайлюк в интервью YouTuba-каналу SmooveUkraine.

Ранее Михайлюк рассказал, как его приняли в Детройте.