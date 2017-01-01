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Сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч под руководством нового тренера

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Украина одержала победу над сборной Беларуси.
Украина обыграла Беларусь в товарищеском матче
Украина обыграла Беларусь в товарищеском матче
ФБУ

Сборная Украины по баскетболу выиграла в первом матче под руководством нового тренера Айнарса Багатскиса.

Национальная сборная одержала победу в товарищеском матче против Беларуси.

Товарищеский матч

Украина – Беларусь 122:112 (19:27, 23:26, 25:27, 31:15, 24:17)

Напомним, что сборная Украины проводит тренировочный сбор и готовится к квалификации на Евробаскет-2021.

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Теги: сборная Украины по баскетболу, товарищеский матч
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