Сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч под руководством нового тренера

Украина одержала победу над сборной Беларуси.

Сборная Украины по баскетболу выиграла в первом матче под руководством нового тренера Айнарса Багатскиса.

Национальная сборная одержала победу в товарищеском матче против Беларуси.

Товарищеский матч

Украина – Беларусь 122:112 (19:27, 23:26, 25:27, 31:15, 24:17)

Напомним, что сборная Украины проводит тренировочный сбор и готовится к квалификации на Евробаскет-2021.