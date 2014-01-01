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Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021

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Мужская команда попала в группу F.
Сборная Украины по баскетболу
Сборная Украины по баскетболу
ФБУ

Стали известны соперники мужской сборной Украины по баскетболу в рамках отбора на Евробаскет-2021, который стартует в феврале 2020 года.

Подопечные Айнарса Багатскиса попали в группу F, где сыграют со сборными Австрии, Венгрии и Словении.

Отметим, что Евробаскет пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. Из группы в финальную часть турнира выходят по 3 лучшие сборные.

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-20 проиграла Франции в 1/8 финала Евробаскета.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2021
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