Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021

Мужская команда попала в группу F.

Стали известны соперники мужской сборной Украины по баскетболу в рамках отбора на Евробаскет-2021, который стартует в феврале 2020 года.

Подопечные Айнарса Багатскиса попали в группу F, где сыграют со сборными Австрии, Венгрии и Словении.

Отметим, что Евробаскет пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. Из группы в финальную часть турнира выходят по 3 лучшие сборные.

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-20 проиграла Франции в 1/8 финала Евробаскета.