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Багатскис: Восхищен моими ребятами, которые приехали потренироваться посреди отпусков

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Также он рассказал про первый сбор.
Айнарс Багатскис / ФБУ
Айнарс Багатскис / ФБУ

Новоиспеченный главный тренер национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что восхищен своими подопечными.

Игроки сборной приехали на тренировочный сбор во время летней паузы в чемпионате. 

"Первый наш сбор будет больше ознакомительным. Многих игроков я давно знаю, они знают меня, недавно в Америке общался с Михайлюком и Саноном, но нам всем надо ближе познакомиться в рабочей обстановке. Наша первая официальная игра будет в феврале и мы увидимся со многими из них только за три дня до матча, это ненормальная ситуация.

Поэтому моя идея заключалась в том, чтобы вызвать максимально возможный на середину лета состав.

Я выражаю свое восхищение ребятам, которые с радостью откликнулись на мою прихоть и согласились посреди отпусков приехать и неделю потренироваться. Это свидетельствует о том, что сборная для них – это не пустая трата времени, не приложение к контракту, а гордость за свою страну и желание стать лучше", - отмечает его слова пресс-служба ФБУ.

Отметим, что в понедельник, 22 июля, команда узнает своих соперников на отбор к Евробаскету-2021.

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