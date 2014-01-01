Багатскис: Восхищен моими ребятами, которые приехали потренироваться посреди отпусков

Также он рассказал про первый сбор.

Новоиспеченный главный тренер национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что восхищен своими подопечными.

Игроки сборной приехали на тренировочный сбор во время летней паузы в чемпионате.

"Первый наш сбор будет больше ознакомительным. Многих игроков я давно знаю, они знают меня, недавно в Америке общался с Михайлюком и Саноном, но нам всем надо ближе познакомиться в рабочей обстановке. Наша первая официальная игра будет в феврале и мы увидимся со многими из них только за три дня до матча, это ненормальная ситуация.

Поэтому моя идея заключалась в том, чтобы вызвать максимально возможный на середину лета состав.

Я выражаю свое восхищение ребятам, которые с радостью откликнулись на мою прихоть и согласились посреди отпусков приехать и неделю потренироваться. Это свидетельствует о том, что сборная для них – это не пустая трата времени, не приложение к контракту, а гордость за свою страну и желание стать лучше", - отмечает его слова пресс-служба ФБУ.

Отметим, что в понедельник, 22 июля, команда узнает своих соперников на отбор к Евробаскету-2021.