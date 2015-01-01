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Сборная Украины проиграла Франции в 1/8 финала Евробаскета

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Подопечные Валерия Плеханова крупно уступили команде из Франции.
Сборная Украины проиграла Франции
Сборная Украины проиграла Франции
ФБУ

Сборная Украины по баскетболу до 20 лет потерпела очередное поражение на Евробаскете.

Подопечные Валерия Плеханова встретились с национальной командой Франции в рамках 1/8 финала и потерпели поражение со счетом 40:68.

Таким образом, "желто-синие" будут бороться за 9-16 места. Следующий матч украинцы проведут против Польши, которая в первом раунде плей-офф проиграла Хорватии со счетом 75:89. Матч состоится 18-го июля в 13:45 по киевскому времени.

Евробаскет-2019 (U-20)
1/8 финала

Франция - Украина - 68:40 (13:17, 13: 6, 24:10: 18: 7)

Украина: Войналович 15 + 7 подборов, Санон 12 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата - 5 потерь, Козак 4 - 5 потерь, Михеев 3, Грицак 1 + 7 подборов - старт, Бондаренко 2, Головчик 2, Титов 1, Лукьян 0, Мельник 0, Коваль 0

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Теги: баскетбол, сборная Украины U-20, U-20, сборная Украины по баскетболу, Евробаскет
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