Сборная Украины проиграла Франции в 1/8 финала Евробаскета

Подопечные Валерия Плеханова крупно уступили команде из Франции.

Сборная Украины по баскетболу до 20 лет потерпела очередное поражение на Евробаскете.

Подопечные Валерия Плеханова встретились с национальной командой Франции в рамках 1/8 финала и потерпели поражение со счетом 40:68.

Таким образом, "желто-синие" будут бороться за 9-16 места. Следующий матч украинцы проведут против Польши, которая в первом раунде плей-офф проиграла Хорватии со счетом 75:89. Матч состоится 18-го июля в 13:45 по киевскому времени.

Евробаскет-2019 (U-20)

1/8 финала

Франция - Украина - 68:40 (13:17, 13: 6, 24:10: 18: 7)

Украина: Войналович 15 + 7 подборов, Санон 12 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата - 5 потерь, Козак 4 - 5 потерь, Михеев 3, Грицак 1 + 7 подборов - старт, Бондаренко 2, Головчик 2, Титов 1, Лукьян 0, Мельник 0, Коваль 0