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Украина проиграла Израилю, но вышла в 1/8 финала Евробаскета

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Сборная Украины имела перевес в 15 очков во второй четверти, но упустили преимущество.
Сборная Украины уступила Израилю на Евробаскете
Сборная Украины уступила Израилю на Евробаскете
ФБУ

Сборная Украины по баскетболу до 20 лет потерпела поражение на Евробаскете в дивизионе А.

В матче третьего тура наша команда уступила Израилю со счетом 74:93. Стоит сказать, что во второй четверти подопечные Валерия Плеханова имели преимущество в 15 пунктов, однако затем соперник сумел отыграться.

Евробаскет-2019 U-20
Тель-Авив, Израиль

Группа B, 3-й тур, 15 июля

Украина U-20 - Израиль U-20 - 74:93 (29:17, 16:26, 16:23, 13:27)

Украина: Войналович 22 очков + 5 подборов, Козак 18 очков + 3 передачи - 5 потерь, Санон 11 очков + 5 подборов + 5 передач - 4 потери, Грицак 7 очков + 11 подборов, Михеев 2 очка (старт), Головчик 12 очков - 4 потери, Мельник 2 очка, Коваль 0 очков, Лукьян 0 очков, Титов 0 очков, Бондаренко 0 очков.

Итоговое положение в группе:

1. Сербия - 5 очков (2 победы, 1 поражение)
2. Израиль - 5 очков (2 победы, 1 поражение)
3. Италия - 4 очка (1 победа, 2 поражения)
4. Украина - 4 очка (1 победа, 2 поражения)

Отметим, что в матче 1/8 финала сборная Украины сыграет против национальной команды Франции, которая выиграла группу А.

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Теги: Евробаскет, сборная Украины по баскетболу, U-20, сборная Украины U-20
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