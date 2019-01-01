Украина проиграла Израилю, но вышла в 1/8 финала Евробаскета
Сборная Украины по баскетболу до 20 лет потерпела поражение на Евробаскете в дивизионе А.
В матче третьего тура наша команда уступила Израилю со счетом 74:93. Стоит сказать, что во второй четверти подопечные Валерия Плеханова имели преимущество в 15 пунктов, однако затем соперник сумел отыграться.
Евробаскет-2019 U-20
Тель-Авив, Израиль
Группа B, 3-й тур, 15 июля
Украина U-20 - Израиль U-20 - 74:93 (29:17, 16:26, 16:23, 13:27)
Украина: Войналович 22 очков + 5 подборов, Козак 18 очков + 3 передачи - 5 потерь, Санон 11 очков + 5 подборов + 5 передач - 4 потери, Грицак 7 очков + 11 подборов, Михеев 2 очка (старт), Головчик 12 очков - 4 потери, Мельник 2 очка, Коваль 0 очков, Лукьян 0 очков, Титов 0 очков, Бондаренко 0 очков.
Итоговое положение в группе:
1. Сербия - 5 очков (2 победы, 1 поражение)
2. Израиль - 5 очков (2 победы, 1 поражение)
3. Италия - 4 очка (1 победа, 2 поражения)
4. Украина - 4 очка (1 победа, 2 поражения)
Отметим, что в матче 1/8 финала сборная Украины сыграет против национальной команды Франции, которая выиграла группу А.
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