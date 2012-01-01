Багатскис возглавил сборную Украины по баскетболу

Известный латвийский специалист подписал контракт сроком на два года.

Латвийский тренер Айнарс Багатскис возглавил мужскую сборную Украины по баскетболу, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Отмечается, что контракт рассчитан на два года.

Багатскис уже имеет опыт работы в Украине. Ранее латвиец был главным тренером Кривбассбаскета и киевского Будивельника.

Последним местом работы тренера был немецкий клуб Брозе и сборная Латвии. Латвийскую команду Багатскис выводил в финальные части ЧЕ-2011 и 2013, а также вместе со сборной занял 8 место на домашнем Евробаскете-2015.

Отметим, что мужская сборная Украины в ноябре начнет выступление в квалификации Евробаскета-2021. Жеребьевка группового раунда отбора пройдет 22 июля.



Также Айнарс Багатскис стал главным тренером вице-чемпиона Украины - Киев-Баскета.

Напомним, в марте этого года пост главного тренера сборной Украины по баскетболу покинул Евгений Мурзин, который возглавлял команду с 2015 года.