Сборная Украины покинула Евробаскет-2019, уступив Великобритании

Команда Горана Бошковича потерпела третье поражение на чемпионате Европы-2019.

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла третий матч группового этапа чемпионата Европы-2019.

Команда Горана Бошковича уступила Великобритании со счетом 54:68.

Самой результативной в составе нашей сборной стала Алина Ягупова, - девушка набрала 21 очко.

Отметим, что женская команда Украины проиграла все три матча группового этапа Евробаскета-2019, не сумев пробиться в плей-офф. Украинки также не сумели отобраться на квалификационный турнир на Олимпийские игры-2020.

Украина – Великобритания 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24)

Украина: Белоцерковская (6 + 5 передач), Горобец (0 + 4 подбора), Ягупова (21 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата + 9 потерь), Науменко (11 + 7 подборов), Яцковец (2) — старт; Кондусь, Радулович (4 + 4 подбора), Малашенко (6), Удоденко (4 + 4 подбора).

Великобритания: Вандерволл (8 + 7 подборов + 4 передачи), Хэнди (6), Лидхэм (10 + 7 подборов + 4 перехвата + 8 потерь), Самуэльсон (10 + 6 подборов), Фагбенле (22 + 8 подборов) — старт; Коллинс, Грин (4 + 7 подборов), Джонс, Монакана (2), Симпсон (6).

Ранее сообщалось, что Ягупова установила рекорд чемпионата Европы.