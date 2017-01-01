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Сборная Украины проиграла в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3х3

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Третий год подряд мужская сборная останавливается в шаге от полуфинала.
Сборная Украины проиграла в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины проиграла Латвии в четвертьфинале чемпионата по баскетболу 3х3 в Амстердаме.

Украинские баскетболисты без борьбы уступили соперникам со счетом 7:21.

Таким образом, Украина в третий раз подряд останавливается на стадии 1/4 финала чемпионата мира - в 2017 и 2018 годах украинцы уступили Франции (12:20) и Словении (15:21).

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