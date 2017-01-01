Стал известен соперник сборной Украины по баскетболу 3х3 в 1/4 финала ЧМ

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с командой Латвии.

Сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала своего соперника на ЧМ FIBA

В Амстердаме (Нидерланды) проходит чемпионат мира по баскетболу 3х3, на котором сборная Украины сумела выйти в плей-офф с первого места в группе.

В первом матче украинцы обыграли Пуэрто-Рико со счетом 21:19, во втором - уступили России со счетом 14:21, в третьем обыграли Эстонию 15:13, а в решающем матче в овертайме одолели Монголию - 18:17.

В матче 1/4 финала турнира нашей команде предстоит сыграть со сборной Латвии, которая в своей группе заняла второе место.

Поединок состоится в субботу, 22-го июня, в 20:30 по киевскому времени.