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Мужская сборная Украины вышла в плей-офф ЧМ по баскетболу 3х3

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Сборная Украины сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф ЧМ
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф ЧМ
FIBA

Мужская сборная Украины сумела пробиться в плей-офф по итогам группового этапа чемпионата мира по баскетболу 3х3, который проходит в Амстердаме (Нидерланды).

В составе нашей команды под руководством Олега Юшкина выступают Антон Давидюк, Александр Сизов, Станислав Тимофеенко и Максим Закурдаев.

В первом матче украинцы обыграли Пуэрто-Рико со счетом 21:19, во втором - уступили России со счетом 14:21, в третьем обыграли Эстонию 15:13, а в решающем матче в овертайме одолели Монголию 18:17.

Таким образом, сборная Украины, имея 3 победы и 1 поражение, заняла первое место в группе В и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой, которая займет второе место в группе D (Латвия, Австралия, Япония, Бразилия, Польша).

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу, чемпионат мира, баскетбол 3x3
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