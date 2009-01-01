Две сборные Украины по баскетболу 3х3 уступили в полуфиналах турнира в Минске

Национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 провела подготовку к двум большим турнирам.

Украинская сборная выступила двумя составами на турнире Minsk Street Gamez в ходе подготовки к чемпионату мира и Европейских игр.

На групповом турнире обе наши команды одержали по пять побед в шести матчах и пробились в полуфиналы.

Однако в 1/2 финала ни первая команда, ни вторая, победы одержать не сумели.

Украина-1 проиграла будущим чемпионами – белорусской команде Rookies (6:9), а Украина-2 в одно очко проиграла Mr.Magic (10:11).

Чемпионат мира состоится в нидерландском Амстердаме 18-23 июня. Баскетбольный турнир на Европейских играх пройдет в Минске 21-24 июня.