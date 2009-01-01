Две сборные Украины по баскетболу 3х3 уступили в полуфиналах турнира в Минске
Национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 провела подготовку к двум большим турнирам.
Украинская сборная выступила двумя составами на турнире Minsk Street Gamez в ходе подготовки к чемпионату мира и Европейских игр.
На групповом турнире обе наши команды одержали по пять побед в шести матчах и пробились в полуфиналы.
Однако в 1/2 финала ни первая команда, ни вторая, победы одержать не сумели.
Украина-1 проиграла будущим чемпионами – белорусской команде Rookies (6:9), а Украина-2 в одно очко проиграла Mr.Magic (10:11).
Чемпионат мира состоится в нидерландском Амстердаме 18-23 июня. Баскетбольный турнир на Европейских играх пройдет в Минске 21-24 июня.
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