Баскетбольный ЧМ-2019: результаты жеребьевки
Чемпионат мира по баскетболу пройдет в августе.
В Китае прошла жеребьевка мужского чемпионата мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах. За награды будут бороться 32 сборные, которые разбиты на восемь групп.
Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года:
- Группа А: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
- Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.
- Группа С: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
- Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
- Группа E: Турция, Чехия, США, Япония.
- Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
- Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.
- Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.
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