Чемпионат мира по баскетболу пройдет в августе.

В Китае прошла жеребьевка мужского чемпионата мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах. За награды будут бороться 32 сборные, которые разбиты на восемь групп.

Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года: