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Баскетбольный ЧМ-2019: результаты жеребьевки

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Чемпионат мира по баскетболу пройдет в августе.
Баскетбольный ЧМ-2019: результаты жеребьевки

В Китае прошла жеребьевка мужского чемпионата мира по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми китайских городах. За награды будут бороться 32 сборные, которые разбиты на восемь групп.

Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу 2019 года:

  • Группа А: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай.
  • Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия.
  • Группа С: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис.
  • Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия.
  • Группа E: Турция, Чехия, США, Япония.
  • Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория.
  • Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания.
  • Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия.
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Теги: баскетбол
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