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ФБУ исключил Медведенко из состава исполкома

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За это решение проголосовали 11 из 13 членов комитета.
Станислав Медведенко
Станислав Медведенко
fbu.ua

Двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко исключили из состава Исполкома Федерации баскетбола Украины, сообщает официальный сайт ФБУ.

За это решение проголосовали 11 из 13 членов исполкома, двое воздержались.

Причинами для вынесения этого вопроса на голосование были высказывания Медведенко о ФБУ, которые, по мнению федерации, подрывают авторитет и имидж Федерации баскетбола Украины. Его слова нарушали статут ФБУ.

Кроме того, президент ФБУ Михаил Бродский обвинял Медведенко, что тот, будучи членом Исполкома ФБУ, занимается агентской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Евгений Мурзин покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу.

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Теги: баскетбол, ФБУ
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Источник: fbu.ua

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