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Мурзин покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

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Уже известен список потенциальных кандидатов на его замену.
Евгений Мурзин
Евгений Мурзин
bu.ua

Евгений Мурзин ушел в отставку с поста главного тренера сборной Украины по баскетболу, о чем стало известно на состоявшемся президиуме Федерации баскетбола Украины.

По словам президента ФБУ Михаила Бродского, новый тренер сборной Украины будет назначен до 1-го июня. 

Среди кандидатов на пост наставника: Виталий Черний (МБК Николаев), Денис Журавлев (Днепр) и Виталий Степановский (Химик).

Евгений Мурзин руководил сборной Украины с июня 2015 года. За это время он работал с командой на двух Евробаскетах, на Евро-17 вывел сборную в 1/8 финала, после чего не смог вывести команду на ЧМ-2019.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу, Евгений Мурзин
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