Уже известен список потенциальных кандидатов на его замену.

Евгений Мурзин ушел в отставку с поста главного тренера сборной Украины по баскетболу, о чем стало известно на состоявшемся президиуме Федерации баскетбола Украины.

По словам президента ФБУ Михаила Бродского, новый тренер сборной Украины будет назначен до 1-го июня.

Среди кандидатов на пост наставника: Виталий Черний (МБК Николаев), Денис Журавлев (Днепр) и Виталий Степановский (Химик).

Евгений Мурзин руководил сборной Украины с июня 2015 года. За это время он работал с командой на двух Евробаскетах, на Евро-17 вывел сборную в 1/8 финала, после чего не смог вывести команду на ЧМ-2019.