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Стали известны все участники чемпионата мира-2019 по баскетболу

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Чемпионат мира-2019 пройдет в Китае с 31-го августа по 15-е сентября.
Сборная Черногории завоевала последнюю путевку на ЧМ-2019
Сборная Черногории завоевала последнюю путевку на ЧМ-2019
ФБУ

Определились все участники чемпионата мира по баскетболу - 2019, который пройдет в Китае в период с 31-го августа по 15-е сентября.

В соревновании примут участие сборные из 32-х стран, которые поделят на 8 групп по четыре участника. Жеребьевка группового этапа состоится 16-го марта. Отметим, что сборная Украины не прошла квалификацию на ЧМ-2019.

Представляем всех участников ЧМ-2019:

Африка: Тунис, Ангола, Нигерия, Сенегал, Кот-д’Ивуар;

Америка: США, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Венесуэла, Бразилия, Доминиканская республика;

Азия и Океания: Новая Зеландия, Южная Корея, Иордания, Китай, Австралия, Япония, Иран, Филиппины;

Европа: Испания, Турция, Черногория, Литва, Италия, Польша, Франция, Россия, Чехия, Греция, Германия, Сербия.

Напомним, сборная Украины в решающем матче уступила Черногории на домашней площадке, а затем проиграла заключительный матч квалификации против Словении на выезде.

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Теги: ЧМ, чемпионат мира по баскетболу, баскетбол, сборные
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