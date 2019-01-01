Сборная Украины проиграла Словении в заключительном матче отбора на ЧМ

Подопечные Евгения Мурзина уступила сборной Словении на выезде.

Сборная Украины провела заключительный матч отбора на чемпионат мира-2019 в Любляне, где встретилась с действующим чемпионам Европы - сборной Словении.

“Желто-синие“ отлично начали матч, записав себе в актив два первых периода. В третьей четверти наша команда проиграла лишь одно очко и имела все шансы завершить встречу победой, однако удержать перевес не смогла, крупно проиграв в четвертом периоде.

В итоге победитель определялся в овертайме, который все же выиграли словенцы.

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Любляна, Арена Стожице

Словения - Украина 85:84 ОТ (17:20, 13:21, 18:17, 28:18, 9:8)

Словения: Ребец (10 + 9 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Хроват (11), З. Драгич (14 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Мурич (16 + 10 подборов), Коси (12 + 7 подборов) – старт; Рупник (2), Месичек (2), Шантель, Шпан (15), Шкедель (3) Главный

Украина: Лукашов (8 + 4 передачи), Мишула (8), Пустозвонов (13 + 6 подборов), Бобров (11 + 6 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Кравцов (16 + 12 подборов – 4 потери) – старт; Бояркин (8 – 5 потерь), Липовый (8 подборов), Павлов (9), Петров, Санон (7), Близнюк (4)

Стоит отметить, что для сборной Украины этот матч ничего не решал - наша команда потеряла все шансы на выход на ЧМ-2019 после поражения от Черногории в Киеве.