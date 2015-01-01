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Сборная Украины прилетела в Словению

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Команда прибыла в Любляну без Александра Беликова.
Сборная Украины
Сборная Украины
UkrBasket

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу прибыла в Любляну (Словения, где 25 февраля проведет заключительный матч квалификации Чемпионата мира-2019.

Всего прилетело 12 баскетболистов. В составе не оказалось форварда Одессы Александра Беликова, который пропускал матч с Черногорией (74:76) из-за проблем со спиной.

Завтра украинцы проведут две тренировочные сессии, а также у игроков будет тренировка во время игры.

Матч Словения - Украина состоится 25 февраля. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинцы потеряли шанс на выход на ЧМ-2019.

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Теги: сборная Украины, баскетбол, Украина, Словения
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