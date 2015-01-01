Сборная Украины прилетела в Словению

Команда прибыла в Любляну без Александра Беликова.

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу прибыла в Любляну (Словения, где 25 февраля проведет заключительный матч квалификации Чемпионата мира-2019.

Всего прилетело 12 баскетболистов. В составе не оказалось форварда Одессы Александра Беликова, который пропускал матч с Черногорией (74:76) из-за проблем со спиной.

Завтра украинцы проведут две тренировочные сессии, а также у игроков будет тренировка во время игры.

Матч Словения - Украина состоится 25 февраля. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинцы потеряли шанс на выход на ЧМ-2019.