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Сборная Украины проиграла Черногории и потеряла все шансы выйти на ЧМ-2019

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Сборная Украины по баскетболу не смогла обыграть Черногорию.
Сборная Украины уступила Черногории
Сборная Украины уступила Черногории
ФБУ

Сборная Украины по баскетболу в 11-м поединке отбора на чемпионат мира-2019 уступила Черногории со счетом 74:76.

Матч, который проходил в киевском Дворце спорта, начался успешно для “желто-синих“ - первый период наша команда выиграла со счетом 34:17, однако все три следующих периода проиграла, позволив Черногории стать победителем поединка.

Стоит отметить, что за две с половиной минуты до конца встречи Украина сравняла счет, но нашим спортсменам не хватило сил, чтобы довести дело до победы.

Чемпионата мира, квалификация 

Группа I

Украина – Черногория – 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

Таким образом, сборная Украины лишилась всех шансов на выход в финальную часть турнира. Для попадания на мундиаль “желто-синим“ нужно было выигрывать у Черногории с разницей в семь очков или больше, а затем обыграть Словению. От черногорцев украинцев отделяет три очка, которые не отыграть за одну игру.

К сожалению, матч против Словении, который состоится 25-го февраля, будет чисто формальным и ничего не решает для нашей команды.

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Теги: баскетбол, чемпионат мира по баскетболу, квалификация, сборная Украины по баскетболу, Черногория
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