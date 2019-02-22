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Баскетбол: Сегодня Украина сыграет ключевой матч отбора на ЧМ-2019

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От результата поединка с Черногорией зависит судьба путевки на чемпионат мира.
Сборная Украины сыграет с Чорногорией
Сборная Украины сыграет с Чорногорией
FIBA

Сегодня, 22 февраля, мужская сборная Украины по баскетболу сыграет домашний матч против Черногории в квалификации на чемпионат мира-2019.

Поединок состоится в киевском Дворце спорта. Начало встречи - в 19:00. 

За два тура до конца отбора Украина находится в непростом положении и зависит не только от своих результатов. На единственную оставшуюся путевку с группы претендуют Черногория, Латвия и Украина. 

Для попадания на турнир в Китае команде Евгения Мурзина нужно обыграть Черногорию с разницей в семь очков или больше, а после этого одолеть и Словению.

Кроме этого, сборной Украины нужны два поражения Латвии в своих матчах. Сегодня Латвия сыграет с лидером группы Испании.

Ранее Святослав Михайлюк призвал фанатов поддержать Украину в решающем матче отбора на ЧМ-2019.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу
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    22.02.2019, 12:15
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