Баскетбол: Сегодня Украина сыграет ключевой матч отбора на ЧМ-2019

От результата поединка с Черногорией зависит судьба путевки на чемпионат мира.

Сегодня, 22 февраля, мужская сборная Украины по баскетболу сыграет домашний матч против Черногории в квалификации на чемпионат мира-2019.

Поединок состоится в киевском Дворце спорта. Начало встречи - в 19:00.

За два тура до конца отбора Украина находится в непростом положении и зависит не только от своих результатов. На единственную оставшуюся путевку с группы претендуют Черногория, Латвия и Украина.

Для попадания на турнир в Китае команде Евгения Мурзина нужно обыграть Черногорию с разницей в семь очков или больше, а после этого одолеть и Словению.

Кроме этого, сборной Украины нужны два поражения Латвии в своих матчах. Сегодня Латвия сыграет с лидером группы Испании.

Ранее Святослав Михайлюк призвал фанатов поддержать Украину в решающем матче отбора на ЧМ-2019.