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Михайлюк призвал фанатов поддержать Украину в решающем матче отбора на ЧМ-2019

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Сам Святослав не примет участия в матче, но уверяет, что его сердце с Украиной.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
ФБУ

Игрок Детройт Пистонс Святослав Михайлюк обратился к болельщикам в преддверии решающего матча отбора на ЧМ-2019 между сборной Украины по баскетболу и командой Черногории.

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Украинец попросил посетить этот матч и отметил, что хоть он и не будет присутствовать на игре, он всегда с Украиной.

"Парни, несмотря на то, что я не с вами, я всегда с Украиной. Прошу болельщиков поддержать сборную Украины в матче со сборной Черногории 22 февраля. В этой игре будет многое решаться многое для Украины. Очень важная игра для Украины. Пожалуйста, придите во Дворец спорта в Киеве поддержать команду", - сказал Михайлюк.

Напомним, матч отбора на чемпионат мира 2019 Украина - Черногория состоится 22 февраля в киевском Дворце спорта.

Смотрите также роскошный промо-ролик к матчу Украина - Черногория.

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Теги: сборная Украины по баскетболу, Святослав Михайлюк, ЧМ, баскетбол
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