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Украинские баскетболисты уступили Испании в отборе на ЧМ-2019

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Команда была близка к сенсации.
Украина проиграла Испании
Украина проиграла Испании
www.fiba.basketball

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла Испании в выездном матче квалификации на чемпионат мира 2019.

Украинцы проиграли старт и на протяжении всего матча догоняли, но так и не смогли победить.

Национальная команда была близка к сенсационной победе, и за 14 секунд до конца матча сократила отставание до 2 очков, владея мячом, но в решающий момент 3-очковый бросок оказался неточным, а на подборе наши баскетболисты еще и сфолили.

Испания – Украина 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)

Испания: Сан Мигель (5 + 6 передач), Фернандес (17), Абальде (11), Агилар (5 + 5 подборов), Васкес — старт; Колом (12 + 4 потери), Бейран, Бризуэла (8), Серхи Гарсия, Лловет (2), Саис (12). 

Украина: Липовый (8 + 6 подборов + 4 передачи), Близнюк (8 + 6 подборов), Пустозвонов (4), Бобров (21 + 7 подборов + 5 потерь), Кравцов (10) — старт; Бояркин (5), Мироненко, Павлов, Рябчук, Герун (10). 

Положение команд:

1. Испания – 18
2. Турция – 16
3. Латвия – 16
4. Украина – 15
5. Черногория – 14
6. Словения – 12

Из группы на ЧМ-2019, который состоится в Китае, выйдут 3 первые команды.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу
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