Украина разгромила чемпионов Европы в отборе на ЧМ-2019
Подопечные Мурзина продолжают борьбу за выход на турнир.
Сборная Украины одержала уверенную победу над действующими чемпионами Европы Словенией в матче отбора на чемпионат мира-2019.
Украина – Словения 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)
Подопечные Мурзина выиграли все четыре четверти, а в 3-й и вовсе разгромно одолели гостей, чем порадовали запорожскую публику.
Самым результативным среди украинцев стал защитник Александр Кобец, который записал в свой актив 13 пунктов, а также сделал 3 передачи и 4 подбора.
Следующий матч в рамках отбора на чемпионат мира украинская сборная проведет на выезде 2 декабря против сборной Испании.
Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по баскетболу разгромила Болгарию.
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