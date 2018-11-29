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Украина разгромила чемпионов Европы в отборе на ЧМ-2019

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Подопечные Мурзина продолжают борьбу за выход на турнир.
Украина обыграла Словению в отборе на ЧМ-2019
Украина обыграла Словению в отборе на ЧМ-2019
ФБУ / fbu.ua/

Сборная Украины одержала уверенную победу над действующими чемпионами Европы Словенией в матче отбора на чемпионат мира-2019.

Украина – Словения 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Подопечные Мурзина выиграли все четыре четверти, а в 3-й и вовсе разгромно одолели гостей, чем порадовали запорожскую публику.

Самым результативным среди украинцев стал защитник Александр Кобец, который записал в свой актив 13 пунктов, а также сделал 3 передачи и 4 подбора.

Следующий матч в рамках отбора на чемпионат мира украинская сборная проведет на выезде 2 декабря против сборной Испании.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по баскетболу разгромила Болгарию.

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Теги: баскетбол, сборная Украины по баскетболу, Украина, чемпионат мира, отбор, сборная Словении по баскетболу
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