Главный тренер сборной Украины рассказал, кто из баскетболистов не сможет приехать на ближайшие матчи.

Тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал заявку сборной Украины на матчи против Испании и Словении в отборе на чемпионат мира-2019.

“Точно не будет игроков из НБА: Алексея Леня и Святослава Михайлюка. Александр Кобец выступает в G-лиге, скорее всего, его мы не увидим тоже.

Однозначно, это будет далеко не сильнейший состав, но те же проблемы касаются и наших соперников. Мы будем находится в одинаковых условиях“, - сказал Мурзин.

Ранее сообщалось, что Кобец и Мишула заинтересовали НБА.