Лень, Михайлюк и Кобец не смогут помочь сборной Украины
Главный тренер сборной Украины рассказал, кто из баскетболистов не сможет приехать на ближайшие матчи.
Тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал заявку сборной Украины на матчи против Испании и Словении в отборе на чемпионат мира-2019.
“Точно не будет игроков из НБА: Алексея Леня и Святослава Михайлюка. Александр Кобец выступает в G-лиге, скорее всего, его мы не увидим тоже.
Однозначно, это будет далеко не сильнейший состав, но те же проблемы касаются и наших соперников. Мы будем находится в одинаковых условиях“, - сказал Мурзин.
Ранее сообщалось, что Кобец и Мишула заинтересовали НБА.
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