Переключиться на мобильную версию

Лень, Михайлюк и Кобец не смогут помочь сборной Украины

Комментариев: 0
Главный тренер сборной Украины рассказал, кто из баскетболистов не сможет приехать на ближайшие матчи.
Алексей Лень
Алексей Лень
fbu.ua

Тренер сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал заявку сборной Украины на матчи против Испании и Словении в отборе на чемпионат мира-2019.

“Точно не будет игроков из НБА: Алексея Леня и Святослава Михайлюка. Александр Кобец выступает в G-лиге, скорее всего, его мы не увидим тоже.

Однозначно, это будет далеко не сильнейший состав, но те же проблемы касаются и наших соперников. Мы будем находится в одинаковых условиях“, - сказал Мурзин.

Ранее сообщалось, что Кобец и Мишула заинтересовали НБА

Поделись:
Теги: баскетбол, Евгений Мурзин, сборная Украины по баскетболу, Алексей Лень, Александр Кобец, Святослав Михайлюк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: vesti-ukr.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь