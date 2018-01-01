Михайлюк и Лень подтвердили желание сыграть за сборную Украины

Федерация ведет переговоры с НБА.

Защитник Лейкерс Святослав Михайлюк и центровой Атланты Алексей Лень подтвердили свое желание играть за сборную Украины в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2019. Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Игроки согласились приехать в расположение команды Евгения Мурзина на встречи с Испанией (14 сентября, Киев) и Словенией (17 сентября, Никшич).

На данный момент ФБУ ведет переговоры с НБА насчет страховки игроков, это главный вопрос, который нужно решить Федерации.

Отметим, что после первого раунда отбора на чемпионат мира-2019 сборная Украины занимает пятое место, имея в своем активе три победы и восемь зачетных пунктов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!