ЛеБрон не поедет на мини-сбор национальной команды США

Звезда Лейкерс не будет тренироваться в составе сборной.

Звездный новичок Лейкерс ЛеБрон Джеймс не примет участие в летнем лагере сборной США, сообщает ESPN US.

Мини-сбор, который пройдет с 25 по 27 июля, станет первой встречей игроков с новым тренером американцев Греггом Поповичем.

Все еще неизвестно, когда ЛеБрон присоеденится к сборной и примет ли он участие в ближайших играх в Токио в 2020 году. Отметим, что он уже пропустил Рио-2016.

Напомним, что в это межсезонье Джеймс стал одноклубником украинца Святослава Михайлюка, который продолжает поражать всех в Летней лиге НБА.

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