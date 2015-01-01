Украина (U-20) – Франция (U-20): видео онлайн трансляция матча ЧЕ

Сборная Украины (U-20) сыграет с Францией в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Украины по баскетболу (U-20) проведет заключительный матч группового этапа на чемпионате Европы в Германии. Соперником нашей команды станет Франция.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Украина (U-20) – Франция (U-20):

Напомним, в первом матче украинцы обыграли Испанию (82:79), а во втором уступили Хорватии (78:93).

Независимо от результатов группового этапа, все команды примут участие в плей-офф, где проигравшие будут бороться за место в элите, а победители сыграют в 1/4 финала.

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