Переключиться на мобильную версию

Украина (U-20) – Франция (U-20): видео онлайн трансляция матча ЧЕ

Комментариев: 0
Сборная Украины (U-20) сыграет с Францией в рамках группового этапа чемпионата Европы.
Видео онлайн трансляция матча группового этапа ЧЕ Украина (U-20) – Франция (U-20)
Видео онлайн трансляция матча группового этапа ЧЕ Украина (U-20) – Франция (U-20)

Сборная Украины по баскетболу (U-20) проведет заключительный матч группового этапа на чемпионате Европы в Германии. Соперником нашей команды станет Франция.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Украина (U-20) – Франция (U-20):

Напомним, в первом матче украинцы обыграли Испанию (82:79), а во втором уступили Хорватии (78:93).

Независимо от результатов группового этапа, все команды примут участие в плей-офф, где проигравшие будут бороться за место в элите, а победители сыграют в 1/4 финала.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, видео, онлайн трансляция, сборная Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь