Центровой рад, что Джетер и Гладырь вернулись в команду.

Центровой итальянского «Авеллино» и сборной Украины Кирилл Фесенко в интервью пресс-службе FIBA заявил, что не считает себя ключевым игроком национальной команды.

"Кадровый состав сборной сейчас один из самых сильных. Я не учитываю задействованных в НБА и NCAA Леня и Михайлюка. Наконец вернулся Джетер. Вернулся Гладырь, который выглядит достаточно убедительно. Команда играет так, как я от нее и ожидал.

Следующие важные матчи будут в июне и июле. Надеюсь, что смогу помочь сборной, если тренер вызовет. Если нет – я пойму. Я много пропустил, полностью выбыл из цикла. Имею в виду, что в такие короткие игровые окна совершенно нет времени на подготовку. Так ты полагаться на игроков, которые лучше знают твою систему и чего ты от них ожидаешь.

К тому же наши центровые Вячеслав Кравцов и Артем Пустовой сейчас блестяще выступают. Я чувствую, что команда сейчас не столь нуждается во мне, как мне того хотелось бы. Я не нужен сейчас сборной так, как это бывало раньше", - отметил Фесенко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу возглавила отборочную группу на ЧМ-2019.

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