Станислав Медведенко уверен, что сборная Украины способна решать большие задачи.

Двукратный чемпион НБА и знаменитый украинский экс-баскетболист Станислав Медведенко в эфире программы Oboz TV подвел итоги выступления сборной Украины в квалификации Кубка мира.

"Игра оставила приятные впечатления. Сборная Украины выиграла, показала игру, которой давно не было. Полный зал пришел, атмосфера приятная. Только положительные эмоции.

У некоторых игроков появился класс. Надо отдать должное, они стали выглядеть как матерые игроки. Этого у нас уже давно не было. Тот же Кравцов, Гладыр, Пух Джетер, у Пустового это иногда проявляется. Появляется у ребят уверенность. Это неудивительно. Они прошли много чемпионатов Европы, Кубок мира, играют в лучших клубных чемпионатах и постепенно стали мастерами.

Если в нашу команду приедут Михайлюк, Лэнь и Боломбой... Еще нужно подстраховаться на первом номере, нужно делать какие-то движения. Тогда у нас получится сильная сборная, которая будет претендовать на выход в плей-офф.

В сборной Украины наблюдается редкая тенденция - есть конкуренция на многих позициях. Я хочу сказать, что у нас есть Кирилл Фесенко. Нельзя про него забывать. При такой конкуренции, когда есть Кравцов, Пустовой и если еще добавятся Лэнь и Боломбой, то у нас вырисовывается очень симпатичная линия больших игроков. Так что тут все хорошо. У нас традиционно с задней линией есть какие-то проблемы. На уровне Швеции и Латвии хватило Гладыря, Джетера, Мишулы, они могут играть.

Но нужно трезво смотреть на вещи. Имена не играют в баскетбол. Играет команда. Из этих игроков тренерам нужно будет сделать правильный выбор, определиться с системой защиты и нападения. Если все будет сделано правильно, то тогда сборная Украины способна претендовать на высокие задачи и может быть даже на медали

Пока я не питаю иллюзий. С командами из нашей группы, я считаю, что мы обязаны выйти в следующий раунд. Но там нашей сборной будут противостоять Испания, Словения и Черногория. Это будут совершенно другие игры и другой накал", - отметил Медведенко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу возглавила отборочную группу на ЧМ-2019.

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