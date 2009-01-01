Мурзин: Решающим стало наше преимущество во второй четверти

Евгений Мурзин прокомментировал победу над сборной Швеции.

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин отметил игру команды в обороне в поединке отбора на чемпионат мира 2019 против сборной Швеции:

"Игра была достаточно тяжелой. Команда устала после предыдущего поединка в Латвии и не имела отдыха. Решающим стало наше преимущество во второй четверти. Помогли Пустовой, Кравцов, Бобров и хорошая игра в защите. Мы 35 минут хорошо играли в защите.

Спасибо всем ребятам за ту работу, которую мы вместе провели. Было очень приятно работать с таким дружным коллективом. Джетер и Герун добавили новой энергии команды. Мы выполнили задачу по получению побед в двух поединках. Надеемся на дальнейшее усиление команды. Федерация постоянно этим занимается", – отметил Мурзин в комментарии официальному сайту Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что в прошлом матче сборная Украины на выезде обыграла латвийцев.

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