Мурзин: Решающим стало наше преимущество во второй четверти
Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин отметил игру команды в обороне в поединке отбора на чемпионат мира 2019 против сборной Швеции:
"Игра была достаточно тяжелой. Команда устала после предыдущего поединка в Латвии и не имела отдыха. Решающим стало наше преимущество во второй четверти. Помогли Пустовой, Кравцов, Бобров и хорошая игра в защите. Мы 35 минут хорошо играли в защите.
Спасибо всем ребятам за ту работу, которую мы вместе провели. Было очень приятно работать с таким дружным коллективом. Джетер и Герун добавили новой энергии команды. Мы выполнили задачу по получению побед в двух поединках. Надеемся на дальнейшее усиление команды. Федерация постоянно этим занимается", – отметил Мурзин в комментарии официальному сайту Федерации баскетбола Украины.
Напомним, что в прошлом матче сборная Украины на выезде обыграла латвийцев.
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