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Украина одолела Швецию в отборе на ЧМ-2019

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В Киеве завершился отборочный матч чемпионата мира 2019.
Украина сильнее Швеции
Украина сильнее Швеции
ФБУ

Сборная Украины по баскетболу одержала домашнюю победу над командой Швеции в 4-м туре отборочного цикла ЧМ-2019

Гости смело начали поединок, однако ближе к середине первой четверти наша команда забрала инициативу в свои руки и продолжила доминировать до конца встречи.

Таким образом, подопечные Евгения Мурзина добыли вторую победу кряду, возглавив свою группу (7 очков). У Турции (5 баллов) одна игра в запасе против Латвии, которую украинцы обыграли в предыдущем матче.

Следующий матч сборная Украины проведет 28 июня в Турции.

Украина – Швеция 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Украина: Зайцев (13 очков + 4 подбора), Гладыр (11 + 3 + 3 передачи), Джетер (11 + 2 + 6), Кравцов (10 + 7 + 3).

Швеция: Массамба (13 очков + 1 подбор + 2 передачи), Черапович (12 + 3 + 2), Борг (10 + 4 + 3).

С полной статистикой поединка вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: баскетбол, ЧМ 2019, сборная Украины по баскетболу
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