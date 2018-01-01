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Ведущий игрок сборной Швеции не сыграет против Украины

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Маркус Эрикссон получил травму в матче против Турции.
Маркус Эрикссон (с мячом)
Маркус Эрикссон (с мячом)
fiba.basketball

Атакующий защитник сборной Швеции и Гран Канарии Маркус Эрикссон пропустит матч отбора на чемпионат мира-2019 против Украины.

24-летний игрок получил травму правой руки в поединке с Турцией, который, кстати, его команда выиграла со счетом 59:58.

Отметим, что матч Украина – Швеция состоится 26 февраля в киевском Дворце спорта.

Напомним, в предыдущем поединке "сине-желтые" разобрались с Латвией.  

Смотрите также яркие моменты поединка Латвия – Украина.

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Теги: сборная Швеции, сборная Украины, чемпионат мира, отбор, баскетбол
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