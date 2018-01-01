Ведущий игрок сборной Швеции не сыграет против Украины
Маркус Эрикссон получил травму в матче против Турции.
Атакующий защитник сборной Швеции и Гран Канарии Маркус Эрикссон пропустит матч отбора на чемпионат мира-2019 против Украины.
24-летний игрок получил травму правой руки в поединке с Турцией, который, кстати, его команда выиграла со счетом 59:58.
Отметим, что матч Украина – Швеция состоится 26 февраля в киевском Дворце спорта.
Напомним, в предыдущем поединке "сине-желтые" разобрались с Латвией.
Смотрите также яркие моменты поединка Латвия – Украина.
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