Капитан сборной Украины по баскетболу поделился эмоциями после победы над командой Латвии.

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов заявил, что команда показала командный дух и волю к победе в матче против сборной Латвии в рамках квалификации на чемпионат мира:

"Была замечательная игра, которая имела большое значение для нас. Мы продемонстрировали большую волю к победе и командный дух. Мы вернули в команду Джетера, который долго не играл с нами. Но как вы видели, это пошло нам на пользу, мы действовали быстрее", – отметил Кравцов в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Добавим, что сборная Украины обыграла команду Латвии со счетом 82:68. Следующий свой матч подопечные Евгения Мурзина проведут в Киеве 26 февраля против Швеции.

Ранее Евгений Мурзин заявил, что сборная Латвии достаточно крепкая команда.

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