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Мурзин: Латвия – крепкая команда, не самый удобный соперник для нас

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Сборная Украины обыграла латвийцев в отборе к чемпионату мира.
Евгений Мурзин
Евгений Мурзин
fbu.ua

Главный тренер сборной Украины Евген Мурзин по баскетболу поделился эмоциями после победы над латвийцами в квалификации к чемпионату мира:

"Латвия – крепкая команда, которая мощно играет дома. Не самый удобный соперник для нас. Игроки обладают замечательным трехочковым броском. Мы должны были закрыть Блумс, но нам это не удавалось. Впрочем каждый наш игрок сделал свой важный вклад в победу. Всех поздравляю", – цитирует Мурзина официальный сайт Федерации баскетбола Украины. 

Напомним, что сборная Украины обыграла команду Латвии со счетом 82:68. Следующий свой матч подопечные Евгения Мурзина проведут в Киеве 26 февраля против Швеции. 

Смотрите также самые яркие моменты матча Латвия – Украина.

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Теги: баскетбол, сборная Украины, Евгений Мурзин
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