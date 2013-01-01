Латвия - Украина 68:82 яркие моменты матча отбора на ЧМ-2018

Украинские баскетболисты обыграли Латвию в отборе на чемпионат мира.

Сборная Украины по баскетболу одержала победу в гостях над командой Латвии в квалификации к чемпионату мира 2019 года. Встреча в Риге завершилась со счетом 82:68.

Смотрите моменты матча Латвия - Украина

Латвия — Украина 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)

Латвия: Шкеле (2), Куруцс, Пейнерс (6 + 5 подборов), Шмитс (4), Пасечникс (5) — старт; Блумс (24 + 6 передач), Мейерс (15 + 6 подборов), Яковичс (8), Мейерис (2 + 5 подборов), Гражулис (0), Лейасмайерс (0).

Украина: Джетер (20 + 5 передач + 4 потери), Гладырь (3 + 7 подборов), Конев (8 + 8 подборов + 6 передач), Бобров (0), Кравцов (22 + 13 подборов + 4 блок-шота) — старт; Зайцев (12 + 7 подборов), Мишула (9),Пустовой (6), Лукашов (0 + 3 подбора), Герун (0), Кольченко (0), Кобец (0).

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