Сборная Украины по баскетболу добыла яркую победу на выезде.

Сборная Украины по баскетболу одержала победу в гостях над командой Латвии в квалификации к чемпионату мира 2019 года. Встреча в Риге завершилась со счетом 82:68.

Уже в дебюте встречи украинским баскетболистам удался рывок 9:0 и дальше Украина не подпустила соперников, выиграв первую половину игры с преимуществом в 10 очков.

В начале третьей четверти Латвия подобралась на расстояние шести очков, а Гладырь и Джетер не могли найти подступы к чужом кольцу. Но в этот момент выручили Кравцов, Зайцев и Пустовой, которые собрали важные подборы, забили очки из-под кольца и с линии.

В последнем отрезке приблизится в счете латышам не дал Пух Джетер, который попал несколько нужных бросков в нужный момент. За минуту до конца украинцы вели +19, но позволили Латвии немного сократить отставание.

Это вторая победа подопечных Евгения Мурзина в 3-х отборочных встречах. В другом матче группы Швеция сенсационно обыграла Турцию и теперь у Турции и Украины по 5 очков, у Латвии и Швеции по четыре.

Латвия — Украина 68:82 (13:24, 17:16, 22:19, 16:23)

Латвия: Шкеле (2), Куруцс, Пейнерс (6 + 5 подборов), Шмитс (4), Пасечникс (5) — старт; Блумс (24 + 6 передач), Мейерс (15 + 6 подборов), Яковичс (8), Мейерис (2 + 5 подборов), Гражулис (0), Лейасмайерс (0).

Украина: Джетер (20 + 5 передач + 4 потери), Гладырь (3 + 7 подборов), Конев (8 + 8 подборов + 6 передач), Бобров (0), Кравцов (22 + 13 подборов + 4 блок-шота) — старт; Зайцев (12 + 7 подборов), Мишула (9),Пустовой (6), Лукашов (0 + 3 подбора), Герун (0), Кольченко (0), Кобец (0).

В понедельник, 26 февраля, подопечные Евгения Мурзина проведут в киевском Дворце спорта матч 4-го тура квалификации к ЧМ-2019 против шведов. Игра начнется в 19.00.

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