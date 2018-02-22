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Сборная Украины прибыла в Ригу на матч с Латвией

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Игроки готовы к поединку в матче отбора на чемпионат мира-2019.
Сборная Украины прибыла в Ригу
Сборная Украины прибыла в Ригу
fbu.org.ua

В четверг, 22 февраля, сборная Украины по баскетболу прибыла в Ригу, где проведет отборочный матч на чемпионат мира-2019 против Латвии.

По прилету игроки поселились в отеле, а тренерский штаб собрался на встречу по поводу вечерней тренировки.

Матч Латвия - Украина состоится 23 февраля в риге в 19:30.

Ранее сообщалось, что Александр Липовый пропустит матч сборной против Латвии из-за состояния здоровья.

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Теги: сборная Украины по баскетболу, баскетбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.02.2018, 18:13
Оценка:  0
гость
Какой-то свой чемпионат мира.
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