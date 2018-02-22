Сборная Украины прибыла в Ригу на матч с Латвией
Игроки готовы к поединку в матче отбора на чемпионат мира-2019.
В четверг, 22 февраля, сборная Украины по баскетболу прибыла в Ригу, где проведет отборочный матч на чемпионат мира-2019 против Латвии.
По прилету игроки поселились в отеле, а тренерский штаб собрался на встречу по поводу вечерней тренировки.
Матч Латвия - Украина состоится 23 февраля в риге в 19:30.
Ранее сообщалось, что Александр Липовый пропустит матч сборной против Латвии из-за состояния здоровья.
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