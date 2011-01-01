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Украина назвала состав на матчи против Латвии и Швеции

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В заявку нашей национальной команды попали 13 игроков.
Мужская сборная Украины по баскетболу
Мужская сборная Украины по баскетболу
fbu.ua

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в матчах отбора на чемпионат мира-2019 против Латвии и Швеции. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В состав сборной Украины вошли:

Разыгрывающие: Пух Джетер (Тяньцзинь), Денис Лукашов (Витаутас), Александр Мишула (Днепр)

Атакующие защитники: Сергей Гладыр (Монако), Александр Кобец (Черкасские Мавпы), Александр Кольченко (Черкасские Мавпы)

Легкие форварды: Владимир Конев (Черкасские Мавпы), Александр Липовый (Промитеас)

Мощные форварды: Вячеслав Бобров (Пьено Жвайгждес), Владимир Герун (Барселона-В), Игорь Зайцев (Роза Радом)

Центровые: Вячеслав Кравцов (Эскишехир), Артем Пустовой (Обрадойро).

В сравнении с ноябрьскими встречами в национальную команду не попали Максим Пустозвонов, Руслан Отверченко, Максим Корниенко, Вячеслав Петров и травмированный Александр Рябчук.

При этом после довольно долгой паузы возвращается Пух Джетер. Также в сборной нашлось место дебютантам Владимиру Геруну и Александру Кобецу.

Ранее сообщалось, что Кирилл Фесенко пропустит ближайшие матчи сборной Украины.

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Теги: сборная Украины по баскетболу, чемпионат мира, состав, отбор, баскетбол
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