Пух Джетер поможет сборной в отборе на чемпионат мира.

Защитник Пух Джетер присоединится к сборной Украины в феврале во время зимнего окна отбора на чемпионат мира - 2019, сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.

Игрок будет в составе сборной на матчах против Латвии и Швеции, поскольку Тяньцзинь, за который выступает Джетер, не пробьется в плей-офф и уже 11 февраля чемпионат для команды закончится.

Ранее Пух выступал в составе сборной в 2013 на Евробаскете и в 2014 на чемпионате мира. На последнем турнире он набирал в среднем за игру по 15,4 очка, 3 подбора и делал 5 результативных передач.

Со сборной Латвии Украина сыграет 23 февраля в Риге, а 26 – поединок против Швеции в Киеве.

На данный момент сборная Украины занимает второе место в отборочной группе, победив шведов на выезде и уступив дома сборной Турции.

Ранее сам Пух Джетер обещал присоединиться к сборной Украины, сообщив об этом в Twitter.

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